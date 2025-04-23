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Появились подробности дела Гуцул

Адвокат Байрам: суд уже год рассматривает дело Гуцул
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Алексей Никольский/РИА Новости

Суд Кишинева уже год рассматривает дело о возможной причастности главы Гагаузии Евгении Гуцул к незаконному финансированию партии «Шор». Об этом РИА Новости сообщила адвокат Наталья Байрам.

«Это дело рассматривается в суде уже больше года, сейчас дело находится на стадии рассмотрения стороны защиты, со стороной обвинения закончено. Будут рассматриваться все доказательства стороной защиты, принятые судом», — сказала юрист.

Байрам добавила, что всего суд допустил к слушаниям около 15 свидетелей. При этом защита Гуцул планирует 23 апреля предоставить доказательства невиновности политика.

Гуцул задержали в аэропорту Кишинева 25 марта, не дав покинуть Молдавию. Политику предъявили обвинение в нарушении порядка управления избирательными фондами на выборах в Гагаузии в 2023 году, а также незаконном финансировании партии «Шор» и подделке документов.

Сама Гуцул вину не признает. Глава Гагаузии считает дело против нее политическим преследованием. 9 апреля суд Кишинева освободил политика из СИЗО и направил под домашний арест.

Ранее в Гагаузии прошел масштабный митинг в поддержку Гуцул.

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