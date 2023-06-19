Молдавская партия «Шор» обжалует решение о своем запрете

Молдавская оппозиционная партия «Шор» намерена обжаловать в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) решение Конституционного суда Молдавии о признании партии неконституционной. Об этом заявила вице-председатель партии, депутат фракции «Шор» Марина Таубер, передает Sputnik Молдова.

«Конечно, мы будем бороться. Мы не ставим точку. Мы опротестуем решение в Европейском суде и высших инстанциях, этим займется наша команда юристов», - сказала она.

Таубер уверена, что те, кто принимал участие в этом «постыдном процессе» ответят по закону.

Она назвала запрет деятельности партии опасным прецедентом. «Мы первая страна в Европе, где ликвидируют оппозиционную партию. Мы становимся известны во всем мире из-за постыдных решений, коррупции, беззакония и опасных прецедентов», — заявила Таубер.

Адвокат партии «Шор» Аурелиу Коленко считает, что решение КС Молдавии будет аннулировано Европейским судом по правам человека. «Мы считаем, что это преступное решение», - заявил он, комментируя запрет партии.

Конституционный суд Молдавии признал антиконституционной оппозиционную партию «Шор» и запретил ее деятельность в стране. В партии призвали сторонников собраться у здания парламента.