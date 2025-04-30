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Москвичей предупредили о снеге 1 мая

Синоптик Вильфанд: небольшой снег возможен в Москве 1 мая
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Пелагия Тихонова/Агентство «Москва»

Небольшой снег возможен в Москве в ночь на 1 мая и даже днем. Об этом РИА Новости сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Преимущественно дождь, конечно, но все-таки снежок тоже не исключен», — сказал он.

30 апреля в столичном главке МЧС России сообщили, что в Московском регионе и нескольких соседних областях в период с 1 по 3 мая ожидаются заморозки от -1 до -6°C.

Также МЧС по Московской области предупредило жителей столицы и региона об ухудшении погоды 30 апреля и 1 мая. В Московской области ожидается дождь, на севере региона со снегом. Днем в отдельных районах возможна гроза и усиление ветра с порывами до 16 м/с.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявлял, что жителям нескольких регионов РФ посоветовали отказаться от приготовления шашлыков на природе в первые майские выходные. Погода будет нестабильной, ожидается ветер, пройдут сильные осадки – это не лучшее время для такого вида отдыха.

На 1 и 2 мая сильные осадки прогнозируются в Московской, Тульской, Тверской, Владимирской областях – местами их количество достигнет половины месячной нормы.

Ранее выяснилось, что резкие погодные колебания ускоряют старение.

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