Жителей центральной части России предупредили о заморозках в майские праздники

МЧС: заморозки до -6°C ожидаются с 1 по 3 мая в Москве и центральной части РФ

В Московском регионе и нескольких соседних областях в период с 1 по 3 мая ожидаются заморозки от -1 до -6°C. Об этом сообщили в столичном главке МЧС России, передает ТАСС.

«Местами на территории Московской, Ярославской, Тверской, Костромской, Владимирской, Ивановской, Тульской, Рязанской, Калужской, Смоленской областей, а также в Москве ожидаются заморозки», — предупредили в ведомстве.

В МЧС порекомендовали водителям в непогоду снизить скорость, увеличить дистанцию и избегать внезапных маневров, пешеходам призвали обходить шаткие конструкции.

Также МЧС по Московской области предупредило жителей столицы и региона об ухудшении погоды 30 апреля и 1 мая. Отмечалось, что в Московской области ожидается дождь, на севере региона со снегом. Днем в отдельных районах возможна гроза и усиление ветра с порывами до 16 м/с.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявлял, что жителям нескольких регионов РФ посоветовали отказаться от приготовления шашлыков на природе в первые майские выходные. Погода будет нестабильной, ожидается ветер, пройдут сильные осадки – это не лучшее время для такого вида отдыха.

На 1 и 2 мая сильные осадки прогнозируются в Московской, Тульской, Тверской, Владимирской областях – местами их количество достигнет половины месячной нормы.

Ранее выяснилось, что резкие погодные колебания ускоряют старение.