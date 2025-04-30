Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жителей центральной части России предупредили о заморозках в майские праздники

МЧС: заморозки до -6°C ожидаются с 1 по 3 мая в Москве и центральной части РФ
close
MVolodymyr/Shutterstock/FOTODOM

В Московском регионе и нескольких соседних областях в период с 1 по 3 мая ожидаются заморозки от -1 до -6°C. Об этом сообщили в столичном главке МЧС России, передает ТАСС.

«Местами на территории Московской, Ярославской, Тверской, Костромской, Владимирской, Ивановской, Тульской, Рязанской, Калужской, Смоленской областей, а также в Москве ожидаются заморозки», — предупредили в ведомстве.

В МЧС порекомендовали водителям в непогоду снизить скорость, увеличить дистанцию и избегать внезапных маневров, пешеходам призвали обходить шаткие конструкции.

Также МЧС по Московской области предупредило жителей столицы и региона об ухудшении погоды 30 апреля и 1 мая. Отмечалось, что в Московской области ожидается дождь, на севере региона со снегом. Днем в отдельных районах возможна гроза и усиление ветра с порывами до 16 м/с.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявлял, что жителям нескольких регионов РФ посоветовали отказаться от приготовления шашлыков на природе в первые майские выходные. Погода будет нестабильной, ожидается ветер, пройдут сильные осадки – это не лучшее время для такого вида отдыха.

На 1 и 2 мая сильные осадки прогнозируются в Московской, Тульской, Тверской, Владимирской областях – местами их количество достигнет половины месячной нормы.

Ранее выяснилось, что резкие погодные колебания ускоряют старение.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами