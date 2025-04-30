МЧС предупредило об ухудшении погоды в Москве и области

МЧС: в Москве ожидается усиление ветра и дождь с грозой

МЧС по Московской области предупредило жителей столицы и региона об ухудшении погоды 30 апреля и 1 мая. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.

«В период с 03 часов до конца суток 1 мая в связи с выходом активного циклона с северо-запада и влиянием его активных атмосферных фронтов ожидаются осадки, местами сильные», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в регионе ожидается дождь, на севере Московской области со снегом. Днем в отдельных районах возможна гроза и усиление ветра с порывами до 16 м/с.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявлял, что жителям нескольких регионов РФ посоветовали отказаться от приготовления шашлыков на природе в первые майские выходные. Погода будет нестабильной, ожидается ветер, пройдут сильные осадки – это не лучшее время для такого вида отдыха.

На 1 и 2 мая сильные осадки прогнозируются в Московской, Тульской, Тверской, Владимирской областях – местами их количество достигнет половины месячной нормы.

Ранее выяснилось, что резкие погодные колебания ускоряют старение.