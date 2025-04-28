Резкие погодные колебания ускоряют старение

Глобальное потепление и резкие погодные колебания связаны с ускоренным старением организма, рассказал «Газете.Ru» врач-терапевт, гериатр, эксперт социального проекта Деменция.net Андрей Ильницкий.

«Волны жары, мягкие зимы и резкие перепады температур создают дополнительную нагрузку на организм, провоцируют развитие «прокси-болезней старения», то есть заболеваний, патогенез которых очень напоминает возрастные изменения. Это гипертония, атеросклероз, диабет и ожирение. Эти заболевания по механизму своего развития очень похожи на старение и частота их возникновения увеличивается с возрастом», — отметил Ильницкий.

По его словам, и при возрастных изменениях (старении), и при прокси-болезнях старения наблюдаются общие особенности: снижается эффективность аутофагии (очищения клеток), растет количество мутаций, увеличивается степень метилирования ДНК, наблюдается повышенный фон воспаления и другие процессы. Однако из-за загрязнения окружающей среды теперь они проявляются раньше, что свидетельствует о преждевременном старении организма, — считает эксперт.

Кроме того, появление новых загрязнителей — ксенобиотиков, к которым сегодня относят микропластик, продукты сгорания топлива и некоторые химические удобрения, тоже провоцируют развитие прокси-болезней.

«Жители «зеленых» зон реже страдают от инсультов, легче справляются со стрессом и больше двигаются. Мегаполисы с их высоким уровнем загрязнений провоцируют преждевременное старение. Будущее за экологической урбанистикой, так называемыми агрополисами с садами на крышах и огородами во дворах. Но даже в обычной хрущевке можно создать необходимые условия: начать можно с живых комнатных растений, регулярного проветривания и покупки увлажнителя воздуха», — рассказал врач.

Также важны индивидуальные привычки, например, сбалансированное питание, физическая активность и социальный контекст.

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