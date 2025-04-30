«АвтоВАЗ» предупредил владельцев Lada о мошенниках после утечки базы данных

«АвтоВАЗ» предупредил владельцев Lada о возможных сообщениях от мошенников. Об этом сообщает РИА Новости.

В один из закрытых ресурсов в интернете был выложен файл с украденными персональными данными 32 тысяч владельцев Lada.

«Служба безопасности АО «АвтоВАЗ» предполагает возможные мошеннические действия и рекомендует владельцам Lada всех годов выпуска критически относиться к внезапным сообщениям от неизвестных адресатов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мошенники могут представляться сотрудниками «АвтоВАЗа» или дилерской сети Lada.

Недавно «АвтоВАЗ» впервые показал широкой публике электромобиль Lada e-Aura. Электрокар, который показали на выставке, выполнен в черном цвете. Его салон обшит красной экокожей.

В ноябре прошлого года компания «АвтоВАЗ» представила электрокар правительственной делегации.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» отзывает десятки тысяч Lada Vesta и Lada Largus с рынка.