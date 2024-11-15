Первый вице-премьер Мантуров прокатился на Lada Aura с электродвигателем

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров прокатился на электромобиле Lada Aura. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.

«Первый вице-премьер правительства России Денис Мантуров провел заседание совета директоров АО «АвтоВАЗ», а также протестировал опытную версию Lada e-Aura, оснащенную электродвигателем», — говорится в сообщении.

Судя по фото, представленный автомобиль — черного цвета с салоном из красной кожи. Когда такие машины появятся в продаже, не сообщается.

О том, что «АвтоВАЗ» тестирует Lada e-Aura, стало известно в начале октября 2024 года. Это подтвердил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Длина обычного седана Aura составляет 4661 мм, ширина — 1764 мм, высота — 1496 мм. Aura оснащена 1,8-литровым мотором Evo мощностью 122 л. с. и вариатором китайской фирмы WLY, которая принадлежит концерну Chery. Разгон до 100 км/ч седана занимает 10,2 с.

Всего для Aura полагается пять фирменных вазовских окрасов кузова: черный «Пантера», белый «Ледниковый», темно-оранжевый «Серенада», серебристый «Платина» и коричневый «Кориандр». Покупатель может выбрать из трех вариантов салона: светло-серая кожа, черный из натуральной кожи и комбинация черной ткани и экокожи.

В базовом оснащении Techno седан Aura оснащен 16-дюймовыми легкосплавными дисками, 7-дюймовой мультимедийной системой EnjoY, а обогрев только у нижней части заднего дивана.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» начал предлагать Lada Vesta с огромной скидкой.