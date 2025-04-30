Автомобиль наехал на толпу людей в Дании

Несколько человек пострадали в результате наезда автомобиля на толпу в центре датского Копенгагена. Об этом сообщает датский телеканал TV2.

Точное число пострадавших не называется. По информации телеканала, одному человеку потребовалась экстренная медицинская помощь.

1 апреля легковой автомобиль выехал на тротуар и влетел в группу прохожих в японском городе Нагоя. В спасательных службах заявили, что минимум семь человек пострадали в результате инцидента. Автомобиль при этом получил серьезные повреждения при столкновении с бетонным отбойником, который ограждает тротуар от проезжей части.

В середине февраля в Мюнхене автомобиль въехал в толпу людей. Водителя задержали на месте. Позже выяснилось, что мужчина является гражданином Афганистана. Также стало известно, что он имел действующий вид на жительство и разрешение на работу, хотя ему и было отказано в предоставлении убежища в 2020 году.

Ранее NBC News сообщал, что в Филадельфии автомобиль въехал в толпу фанатов футбольной команды Philadelphia Eagles.