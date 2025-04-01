В Японии автомобиль наехал на группу людей, есть пострадавшие

JNN: в Японии машина влетела в группу людей, пострадали семь человек

Легковой автомобиль выехал на тротуар и влетел в группу прохожих в японском городе Нагоя. Об этом сообщает телеканал JNN.

В спасательных службах заявили, что минимум семь человек пострадали в результате ЧП. Утверждается, что автомобиль получил серьезные повреждения при столкновении с бетонным отбойником, который ограждает тротуар от проезжей части.

31 марта в Улан-Удэ произошла авария с участием двух рейсовых автобусов и легкового автомобиля, в результате которой пострадали шесть человек, в том числе двое детей. Пострадавших госпитализировали. По факту произошедшего была организована проверка.

В середине февраля в Мюнхене автомобиль въехал в толпу людей. Водителя задержали на месте. Позже выяснилось, что мужчина является гражданином Афганистана. Также стало известно, что он имел действующий вид на жительство и разрешение на работу, хотя ему и было отказано в предоставлении убежища в 2020 году.

Ранее NBC News сообщал, что в Филадельфии автомобиль въехал в толпу фанатов футбольной команды Philadelphia Eagles.