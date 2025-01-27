Автомобиль въехал в толпу футбольных фанатов в США

В США автомобиль въехал в толпу фанатов футбольной команды Philadelphia Eagles

В Филадельфии автомобиль въехал в толпу фанатов футбольной команды Philadelphia Eagles. Об этом сообщает NBC News.

«Инцидент произошел, когда болельщики праздновали победу Eagles над Washington Commanders и выход в Суперкубок», — говорится в сообщении.

ДТП произошло на перекрестке Брод-стрит, где традиционно собираются фанаты, чтобы отпраздновать победы Philadelphia Eagles.

Очевидцы запечатлели место происшествия на видео. На кадрах видно, что к месту аварии прибыли автомобили служб спасения. Вокруг собралось много людей, а движение транспорта остановлено.

В результате ДТП несколько человек ранены. Точное число пострадавших пока неизвестно. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего. Они предполагают, что автомобиль мог случайно врезаться в толпу. Полиция также сообщила, что водитель задержан.

Ранее автобус с людьми перевернулся в Боливии.