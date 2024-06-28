Минюст планирует расширить основания для наказаний, не связанных с лишением свободы

Министерство юстиции России работает над проектом концепции уголовно-правовой практики, предусматривающим расширение оснований для наказаний, не связанных с лишением свободы. Об этом сообщил министр юстиции РФ Константин Чуйченко в ходе выступления на Международном молодежном юридическом форуме «Ценности права в условиях нового мирового порядка», его слова передает ТАСС.

«В стадии разработки находится проект концепции уголовно-правовой политики Российской Федерации. Большое внимание в проекте уделяется расширению оснований для назначения наказаний, не связанных с лишением свободы», – сказал он, отметив, что важнейшим направлением работы Минюста является совершенствование уголовного и уголовно-процессуального законодательства.

До этого Чуйченко сообщил, что в России может быть расширен список преступлений, за которые предусматривается наказание в виде обязательных работ. По словам министра, ведомством уже подготовлен законопроект, в котором наказание в виде принудительных работ будет считаться основным по 65 составам преступлений.

Ранее сообщалось, что Правительство РФ хочет усилить наказание за мятеж.