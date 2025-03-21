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ФСИН начала тестировать новые средства блокировки связи в СИЗО

РИА: ФСИН тестирует средства интеллектуальной блокировки мобильной связи в СИЗО
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН)России начала тестировать средства интеллектуальной блокировки мобильной связи в следственных изоляторах. Об этом рассказал замдиректора ФСИН Сергей Щербаков в беседе с РИА Новости.

«Это решение задачи блокирования мобильной связи на территории учреждений. Эта задача уже сложнее, ведь мы должны локализовать зону блокирования только территорией учреждения, чтобы блокировка не распространялась за его пределы, например на граждан», — сказал Щербаков.

По его словам, такие средства есть, но они недешевые. В качестве эксперимента такие системы блокировки уже используют в двух СИЗО Москвы.

До этого в службе заявили о нехватке личного состава. Директор Аркадий Гостев рассказал, что некомплект за последние пять лет вырос и достиг 23%. Гостев отметил, что нехватка составляет 53 975 человек, по отдельным категориям сотрудников ряда территориальных органов некомплект превышает 40%. По его словам, более 45% сотрудников увольняются, не доработав до пенсии.

Ранее глава ФСИН доложил Путину о ситуации в колонии под Волгоградом.

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