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Минюст призвал чаще использовать принудительные работы как самостоятельное наказание

Чуйченко: назначение принудительных работ за преступления планируется расширить

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Министерство юстиции РФ планирует расширить практику назначения принудительных работ по 65 составам преступлений. Об этом заявил глава Минюста Константин Чуйченко в ходе выступления на заседании форума «Ценности права в условиях нового мирового порядка», сообщает ТАСС.

Он отметил, что будущая гуманизация уголовно-исправительной системы должна привести к расширению практики назначения принудительных работ как самостоятельного вида наказания.

«Минюст недавно вышел с инициативой подготовки законопроекта, который вводит более чем 65 составов преступлений с наказанием в виде принудительных работ в качестве основного», – сказал Чуйченко.

По его словам, принудительные работы существенно снижают вероятность повторных преступлений, в отличие от наказаний в виде заключения под стражу.

Кроме того, Чуйченко отметил, что Минюст работает над проектом концепции уголовно-правовой практики, предусматривающим расширение оснований для наказаний, не связанных с лишением свободы.

Ранее сообщалось, что Правительство РФ хочет ужесточить наказание за мятеж.

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