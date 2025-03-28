Стало известно о вилле во Франции у обвиняемого в мошенничестве основателя «Русагро»

Владелец «Русагро» Вадим Мошкович, обвиняемый в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, имеет виллу в Ницце, которая стоит около €18 млн. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на регистрационные документы.

«Мошкович указан в документах как один из руководителей действующей компании Prospérité («Процветание»). Ее головной офис зарегистрирован именно по адресу виллы в Ницце», — пишет агентство.

Основным видом деятельности фирмы, по данным агентства, является аренда недвижимости, в частности, участков.

Вилла, как уточняется, находится на участке площадью 40 тысяч квадратных метров на берегу Средиземного моря. Ее не видно окружающим из-за забора и ворот. В некоторых местах колючая проволока, а на въезде на территорию работает видеокамера, говорится в материале.

Однако, как рассказали изданию риелторы, на данный момент вилла и территория заброшены. По информации одного из неназванных источников, до 2022 года у ворот круглосуточно стояли охранники, но уже долгое время их на месте нет.

27 марта Мещанский районный суд Москвы арестовал миллиардера и экс-сенатора Вадима Мошковича. Ближайшие два месяца основатель холдинга «Русагро», выпускающего продукцию под брендами «Русский сахар», «Мечта хозяйки» и «Слово мясника», проведет в СИЗО. Бизнесмен стал фигурантом дела об особо крупном мошенничестве — по версии следствия, он мог обмануть своего партнера при покупке компании «Солнечные продукты». Возможный ущерб оценили более чем в 30 млрд рублей. Подробнее — в материале «Газета.Ru».

Ранее сообщалось, что в деле основателя «Русагро» могут появиться новые фигуранты.