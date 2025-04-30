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Аграрии из приграничья РФ будут получать грантовую поддержку в особом порядке

Мишустин: аграриям из приграничных регионов РФ продлят сроки грантовой поддержки
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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Российские власти введут особый порядок получения грантовой поддержки для аграриев из приграничных регионов, расположенных на западе страны. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, запись выступления которого опубликована в официальном Telegram-канале правительства.

По его словам, речь идет о жителях трех областей — Брянской, Белгородской и Курской.

«Для аграриев в приграничных территориях <...>, которые участвуют в программах [грантовой поддержки], станет действовать особый порядок. Мы увеличим для них сроки таких грантов еще на полгода», — сказал Мишустин во время заседания кабинета министров.

Он добавил, что власти приняли соответствующее решение, чтобы дать гражданам возможность более эффективно использовать полученные от государства средства.

В целом аграрии могут подать заявку на получение грантов на развитие семейных ферм и материально-технической базы своих хозяйств. Также у них есть возможность принять участие в различных инвестиционных проектах.

30 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступил с лекцией на просветительском марафоне «Знание. Первые». Во время мероприятия он заявил, что главе государства Владимиру Путину хорошо известно о проблемах, с которыми столкнулись жители граничащих с Украиной регионов. Как сказал представитель Кремля, в настоящее время эти люди испытывают все тяготы вооруженного противостояния.

Ранее Путин пообещал восстановить все разрушенные объекты в Курской области.

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