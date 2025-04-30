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В Испании не связывают блэкаут с возобновляемой энергией

Глава Red Electrica Корредор: блэкаут не связан с возобновляемой энергией
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Violeta Santos Moura/Reuters

Отключение электричества в Испании не связано с высокой долей возобновляемых источников в энергосистеме страны. Об этом заявила председатель совета директоров компании-оператора электросетей Red Eléctrica Беатрис Корредор в эфире радиостанции Cadena SER.

«‎Это не верно связывать очень серьезный инцидент, произошедший в понедельник, с внедрением возобновляемых источников энергии. Технология зеленой генерации уже давно работает стабильно и безопасно», — сказала она.

Глава совета директоров также добавила, что предварительные причины отключения уже локализованы, однако для подробного анализа нужно время. По словам Корредор, сотрудники Red Eléctrica пытаются восстановить ход событий. Специалисты анализируют из 35 региональных диспетчерских центров, чтобы выяснить, какой элемент генерации отключился первым.

28 апреля в Испании, Португалии и граничащих с Пиренейским полуостровом регионах Франции произошло внезапное и повсеместное отключение электричества.

29 апреля в Испании стабилизировали электроснабжение. Сообщалось, что ущерб экономике страны, нанесенный отключением света, может составлять около миллиарда евро. Как писала газета The Objective, ссылаясь на опрос экспертов, блэкаут окажет серьезное влияние на валовой внутренний продукт (ВВП) страны, поскольку многие предприятия были вынуждены остановить свою работу.

Ранее российский эксперт оценил экономические последствия от блэкаута в Европе.

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