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Жителя Севастополя обвинили в комментариях в поддержку ВСУ

Жителя Севастополя обвинили в комментариях в поддержку ВСУ и арестовали

Правоохранительные органы Севастополя выявили комментарии в поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ) у одного из жителей города в проукраинских Telegram-каналах. Об этом сообщает Telegram-канал полиции Севастополя.

Отмечается, что автор своими высказываниями «поддерживал террористическую деятельность ВСУ и публично дискредитировал Вооруженные Силы Российской Федерации в связи с проведением специальной военной операции».

Сотрудники полиции пришли к нему домой, мужчина оказал сопротивление и попытался покинуть место.

В отношении правонарушителя составлены административные протоколы, ему назначено пять суток ареста и штраф 45 тысяч рублей.

21 апреля сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон, в рамках которого ужесточается уголовная ответственность за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Теперь за дискредитацию армии, если она совершена по найму или из корыстных побуждений, предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы.

Ранее суд в Москве отменил штраф Даниле Поперечному (признан в РФ иностранным агентом) за дискредитацию армии.

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