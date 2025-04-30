Министр здравоохранения РФ рассказал, как не «заболеть» в майские праздники

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко дал рекомендации россиянам по сохранению здоровья во время майских праздников. Об этом сообщил в Telegram-канале журналист кремлевского пула Александр Юнашев.

На вопрос журналиста о том, как не подорвать здоровье россиянам в майские праздники, министр рекомендовал сохранять умеренность во всем. По словам Мурашко, исключением из правил выступают физические нагрузки.

«В спорте можно чуть больше позволить себе», – уточнил он.

До этого член Национального общества диетологов Наталья Круглова сообщила, что сладости, соленья и другие «сверхвкусные» продукты должны составлять не более 10-15% от общей калорийности.

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