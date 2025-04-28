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Россиянам рассказали, какое количество сладостей в рационе допустимо

Врач Круглова: сладости должны составлять не более 10-15% от общего рациона
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Depositphotos

Сладости, соленья и другие «сверхвкусные» продукты должны составлять не более 10-15% от общей калорийности. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила член Национального общества диетологов Наталья Круглова. Она предупредила, что бесконтрольное употребление соли и сахара крайне вредно.

«Еще очень важный момент — это указание количества сахара и соли. К сожалению, производители не обязаны это указывать. Некоторые производители указывают, некоторые нет. Для потребителя это все-таки важно, сколько в данном продукте добавлено соли, а сколько добавлено сахара. Чтобы можно было примерно представить, сколько человек с продуктом этих составляющих получит», — отметила врач.

В начале апреля депутат Госдумы Сардана Авксентьева обратилась в Минздрав с предложением разместить стоп-знаки на упаковках продуктов, содержащих сахар, соль и жиры. Так, по ее мнению, россияне смогут оценить их полезность.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал проработать данную инициативу с экспертами и общественностью и отметил, что многие производители уже сами размещают на упаковках данные об энергетической ценности продуктов и содержании жиров.

Ранее врач рассказала, какие продукты помогут отказаться от сладкого.

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