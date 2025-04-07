Россиянам рассказали, какие вирусы можно подхватить весной и летом

Весной люди чаще всего сталкиваются с риновирусами, которые вызывают простуду, а также вирусами гриппа и метапневмовируса. Об этом kp.ru рассказала профессор, завкафедрой детских инфекционных болезней ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, заслуженный врач РФ, д. м. н. Татьяна Чеботарева.

Летом, по ее словам, пациентам угрожают прежде всего кишечные инфекции, включая ротавирусы. В конце мая появляется угроза энтеровирусных инфекций, которые часто протекают в виде поражений центральной нервной системы (менингит), сердца (миокардит), глаз (конъюнктивит), а также в виде ангины и энтерита. Кроме того, в этот период можно заразиться вирусами, которые передаются через укусы насекомых. Среди них — вирус клещевого энцефалита и вирус лихорадки Западного Нила.

«Встречи с аденовирусом возможны в любое время года. Инфекция может протекать с поражением глаз в виде конъюнктивита и нижних дыхательных путей – бронхита. Весной активизируются клещи, увеличивается риск заболеть клещевым боррелиозом (болезнь Лайма). И в эндемичных регионах по клещевым инфекциям важно своевременно вакцинироваться от клещевого энцефалита», — добавила Чеботарева.

Доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н. И. Пирогова Иван Коновалов до этого говорил, что в бассейне могут обитать грибки, норовирусы, криптоспоридии, кишечные лямблии и шигеллы, микроорганизмы могут появляться и в кристально чистой воде.

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