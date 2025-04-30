В Муроме потушили склад предприятия, загоревшийся после падения беспилотников

Губернатор Авдеев: пожар на складе в Муроме после падения дронов ликвидирован

В Муроме Владимирской области потушили склад предприятия, загоревшийся после падения беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что на данный момент завершаются работы по проливке помещений.

«Открытый огонь ликвидирован, идет разбор сгоревших конструкций», — говорится в сообщении.

Глава Владимирской области отметил, что специалисты МЧС работают в штатном режиме.

До этого Авдеев сообщил, что причиной пожара на складе предприятия стало падение беспилотных летательных аппаратов. Губернатор уточнял, что площадь возгорания составила 720 квадратных метров. Для тушения огня задействовали 45 сотрудников МЧС и 14 единиц техники.

Незадолго до этого Авдеев сообщил, что в Муроме произошел крупный пожар на предприятии. Площадь возгорания составляла 360 квадратных метров.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.