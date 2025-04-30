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Во Владимирской области произошел крупный пожар на предприятии

Авдеев сообщил о крупном пожаре на предприятии во Владимирской области
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В городе Муроме Владимирской области произошел крупный пожар на предприятии. Об этом заявил губернатор региона Александр Авдеев в своем Telegram-канале.

«Горит складское помещение. Площадь возгорания — 360 квадратных метров», — говорится в сообщении, опубликованном в 5:38 по московскому времени.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших. На месте организована работа сотрудников МЧС.

Причины возгорания уточняются, добавил Авдеев.

27 апреля произошел пожар на складах в селе Веселоярск Алтайского края, на границе с Казахстаном. Когда пожарные прибыли на место, огонь уже бушевал внутри. В операции по тушению участвовали 54 спасателя и 17 машин, включая пожарный поезд. Благодаря их усилиям, возгорание удалось локализовать. Угрозы для жилых домов не возникло. Причины пожара пока не установлены.

22 апреля склад загорелся в Московском районе Санкт-Петербурга. Площадь пожара составила 500 квадратных метров, на место происшествия выезжали не менее 29 сотрудников МЧС РФ и семи единиц техники. Как отметили в профильном ведомстве, никто не пострадал.

Ранее Трамп спас из пожара двух российских пенсионеров.

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