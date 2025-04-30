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Падение беспилотников стало причиной пожара на предприятии в Муроме

Авдееев: причиной пожара на предприятии в Муроме стало падение дронов
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Inna Varenytsia/Reuters

Причиной пожара на складе предприятия в городе Муроме Владимирской области стало падение беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил губернатор региона Александр Авдеев в своем Telegram-канале.

«Причиной пожара на складе в Муроме стало падение БПЛА. Зафиксирован прилет нескольких беспилотников, они подавлены средствами радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении, опубликованном в 6:49 по московскому времени.

По его словам, повреждены два строения.

Авдеев подчеркнул, что пожар уже локализован, открытое горение ликвидировано. Уточненная площадь возгорания составила 720 квадратных метров. На тушении огня задействовано 45 сотрудников МЧС и 14 единиц техники.

Незадолго до этого Авдеев сообщил, что в Муроме произошел крупный пожар на предприятии. Площадь возгорания составляла 360 квадратных метров. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.

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Атаки БПЛА на Россию
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