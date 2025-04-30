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В российском регионе сильный ветер перевернул лодку с людьми

СК: в Омской области из-за сильного ветра перевернулась лодка с людьми
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Telegram-канал СУ СК России по Омской области

В Омской области лодка с людьми перевернулась из-за сильного ветра. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК РФ в Telegram-канале.

По данным ведомства, инцидент произошел в Тевризском районе возле деревни Кайгарлы.

«Утонули 50-летняя женщина и 55-летний мужчина, которые на лодке возвращались домой с кладбища», — говорится в сообщении.

Отмечается, что лодка перевернулась из-за сильного ветра.

До этого Telegram-канал 112 сообщал, что в Дагестане туристы оказались в воде во время путешествия по реке.

Инцидент произошел в Сулакском каньоне. По данным Telegram-канала, лодка врезалась в скалу. После этого она опрокинулась, все пассажиры упали в воду.

Известно, что одного человека спасти не удалось, еще трое пострадали. Всего на борту было восемь туристов.

Подобный случай произошел в американском штате Аризона во время лодочных гонок. Во время движения транспортное средство сделало сальто. В результате пострадали находившиеся на борту люди.

Ранее в Республике Адыгея перевернулась лодка с мужчиной и ребенком на борту.

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