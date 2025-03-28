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Мужчина с ребенком перевернулись на лодке в Адыгее и не смогли выплыть

В Адыгее мужчина с ребенком не смогли выплыть, перевернувшись на лодке
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Варвара Гертье/РИА «Новости»

В Адыгее мужчина с ребенком решили поплавать на лодке по водохранилищу, перевернулись и не смогли выплыть. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Предварительно, инцидент произошел 28 марта, когда женщина и мужчина с ребенком приехали из Краснодара в аул Пшикуйхабль Теучежского района и отправились на берег Краснодарского водохранилища. Женщина осталась на берегу, а мужчина с несовершеннолетним сели в лодку и отплыли от берега.

В какой-то момент судно перевернулось. Мужчине с ребенком не удалось выбраться на сушу.

Следственные органы организовали проверку по факту случившегося. Дело находится на контроле прокуратуры.

До этого девочка-мигрантка провела три дня в Средиземном море после того, как ее лодка опрокинулась. Ей удалось удержаться на плаву благодаря воздушному карману и спасательному жилету.

Ранее в Сочи рыбака унесло на лодке в открытое море.

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