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Синоптик сообщил о дождливой погоде 1 мая в Москве

Тишковец сообщил о дождливой погоде 1 и 2 мая в Москве
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Пелагия Тихонова/Агентство «Москва»

В Москве на День Труда и Весны 1 мая, а также в пятницу 2 мая ожидается дождливая погода, возможно, также выпадет снег. Об этом РИА Новости сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Первого мая погода будет нелетная. Если в ночь обойдется без осадков с температурой воздуха в Москве ноль - плюс три, в Подмосковье: минус один - плюс четыре, то с рассветом небо закроют плотные облака, начнутся обложные дожди высокой интенсивности с наибольшим количеством во второй половине дня и особенно вечером», — заявил Тишковец.

Он уточнил, что в течение 1 мая на землю выпадет 18-23 миллиметров осадков или более одной трети от месячной нормы.

Также стало известно, что облачная погода с прояснениями и местами небольшой дождь ожидается в Москве в среду, 30 апреля.

27 апреля руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что в начале мая холодная погода ожидается почти во всей России.

Ранее синоптик сообщил о рекордных заморозках в Подмосковье.

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