Синоптики рассказали о погоде в Москве в последний день апреля

Облачная погода с прояснениями и местами небольшой дождь ожидается в Москве в среду, 30 апреля. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем воздух прогреется до +11...13°C, а в ночь на 1 мая температура может опуститься до +1°C.

Будет дуть северо-западный, северный ветер со скоростью от 7 до 12 м/с. Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба.

27 апреля руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что в начале мая холодная погода ожидается почти во всей России. Похолодание ожидается в Северо-Западном федеральном округе, в Центральном федеральном округе, в Москве и сопредельных субъектах Российской Федерации, начиная с запада — от Тверской области и до востока — Владимирской, Ярославской и Тульской, Калужской областей, уточнил Вильфанд.

Он упомянул, что в этот период возможны и кратковременные дожди. Синоптик добавил, что на Дальнем Востоке температура будет ниже нормы на 3–5°C, а в Сибири она упадет сразу на 8–10°C.

Ранее синоптик сообщил о рекордных заморозках в Подмосковье.