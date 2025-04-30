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В российских аэропортах к востоку от Москвы сняли ограничения на полеты

Росавиация отменила ограничения в аэропортах Ярославля, Иваново и Нижнего Новгорода
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Роман Владимиров/РИА Новости

Росавиация отменила ограничения в аэропортах Ярославля, Иваново и Нижнего Новгорода, введенные ранее из-за угрозы налета украинских беспилотников. Об этом заявил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«В аэропортах Иваново (Южный), Нижний Новгород (Стригино) и Ярославль (Туношна) в 06:56 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — написал Кореняко.

Ограничения были введены в Иваново в 2:45 по московскому времени, в воздушных гаванях Нижнего Новгорода и Ярославля — с 3:07 (мск).

Накануне утром SHOT сообщил, что украинские военнослужащие атаковали Нижегородскую область, выпустив по ней восемь беспилотников типа «Лютый». Предполагается, что дроны запускали с территории Хмельницкой области. При этом беспилотники были оснащены фугасными зарядами.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Росавиации опровергли сообщения об открытии закрытых в России аэропортов.

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