В трех российских аэропортах ввели ограничения на прием и отправку самолетов

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Иваново, Нижнего Новгорода и Ярославля. Об этом заявил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

В аэропорту Иваново ограничения действуют с 2:45 по московскому времени, в воздушных гаванях Нижнего Новгорода и Ярославля — с 3:07, отметил он.

Кореняко заверил, что принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

По информации Telegram-канала SHOT, ограничения ввели, предварительно, из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов.

Накануне утром SHOT сообщил, что украинские военнослужащие атаковали Нижегородскую область, выпустив по ней восемь беспилотников типа «Лютый». Предполагается, что дроны запускали с территории Хмельницкой области. При этом беспилотники были оснащены фугасными зарядами.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Росавиации опровергли сообщения об открытии закрытых в России аэропортов.