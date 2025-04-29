Назван тип украинских БПЛА, атаковавших Нижегородскую область

Украинские военнослужащие атаковали Нижегородскую область, выпустив по ней восемь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) типа «Лютый». Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По предварительным данным, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) запускали дроны с территории Хмельницкой области. При этом беспилотники были оснащены фугасными зарядами.

«Один из вражеских БПЛА был сбит в районе Дзержинска. Также <...> у трех сбитых над регионом беспилотников после уничтожения не детонировала боевая часть — сейчас на месте их падения работают саперы и экстренные службы», — говорится в материале.

29 апреля в пресс-службе министерства обороны РФ заявили, что в течение ночи над регионами страны были уничтожены 40 дронов ВСУ. Больше всего БПЛА — 11 — перехватили в Рязанской области. В Нижегородской и Орловской областях ликвидировали восемь и семь летательных аппаратов соответственно, а в Республике Крым — четыре.

Еще четыре беспилотника нейтрализовали в небе над акваторией Черного моря, по два — в Белгородской области и столичном регионе. В Калужской области сбили один дрон, столько же перехватили в Брянской области.

Комментируя ситуацию, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что никаких последствий атаки зафиксировано не было.

Ранее в Херсонской области при атаке украинского БПЛА пострадали сотрудники пожарной части.