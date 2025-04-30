В Подмосковье почти полностью демонтировали стеклянный фасад «Крокус Сити Холла»

В подмосковном Красногорске почти полностью демонтировали стеклянный фасад концертного зала «Крокус Сити Холл». Об этом пишет РИА Новости.

Работы по демонтажу здания продолжаются, отметило агентство.

Незадолго до этого сообщалось, что уголовное дело четверых обвиняемых в нападении на «Крокус Сити Холл» в Подмосковье планируется направить в суд в середине июня. Предполагается, что дело будет рассматривать 2-й Западный окружной военный суд.

Теракт в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года перед концертом группы «Пикник». Нападавшие открыли огонь по зрителям и подожгли концертный зал. Несовместимые с жизнью ранения получили 145 человек, пострадали более 500. Террористы скрылись, но были пойманы на границе с Украиной. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (организация запрещена в России). Директор ФСБ Александр Бортников приводил данные, которые указывали на участие украинских спецслужб. Киев свою причастность к теракту отрицал.

Ранее сообщалось, что целью нападения боевиков вместо «Крокуса» могла стать Красная площадь.