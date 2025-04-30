Стало известно, когда дело исполнителей теракта в «Крокусе» передадут в суд

ТАСС: дело исполнителей теракта в «Крокусе» отправят в суд в середине июня

Уголовное дело четверых обвиняемых в нападении на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Подмосковье планируется направить в суд в середине июня. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Вероятно, там [в суде] оно окажется в середине июня», — отметил собеседник агентства.

Предполагается, что дело, в котором «содержится очень много материалов», будет рассматривать 2-й Западный окружной военный суд, добавил он.

Теракт в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года перед концертом группы «Пикник». Нападавшие открыли огонь по зрителям и подожгли концертный зал. Несовместимые с жизнью ранения получили 145 человек, пострадали более 500. Террористы скрылись, но были пойманы на границе с Украиной. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (организация запрещена в России). Директор ФСБ Александр Бортников приводил данные, которые указывали на участие украинских спецслужб. Киев свою причастность к теракту отрицал.

Ранее стало известно, что всего по делу о теракте в «Крокусе» задержаны 45 человек.