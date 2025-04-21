Целью нападения боевиков вместо «Крокуса» могла стать Красная площадь

Целью нападения боевиков вместо «Крокус Сити Холла» могла стать Красная площадь в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Целями нападения в столице могли стать Красная площадь, торгово-ярмарочный комплекс «Москва» в Люблино и синагога на Чистых прудах», — пишет канал.

Отмечается, что Красную площадь боевики не стали выбирать из-за большого количества полиции, а «Москву» — из-за большого количества аварийных выходов, что позволяло людям сбежать. Ближе к марту боевики решили атаковать «Крокус».

Теракт в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года перед концертом группы «Пикник». Нападавшие открыли огонь по зрителям и подожгли концертный зал. Несовместимые с жизнью ранения получили 145 человек, пострадали более 500. Террористы скрылись, но были пойманы на границе с Украиной. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ). Директор ФСБ Александр Бортников приводил данные, которые указывали на участие украинских спецслужб. Киев свою причастность к теракту отрицал.

Ранее стало известно, как познакомились исполнители теракта в «Крокусе».