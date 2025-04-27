В Алтайском крае на границе с Казахстаном горят склады

МЧС Алтайского края: в селе Веселоярск на границе с Казахстаном горят склады

В Алтайском крае в селе Веселоярск Рубцовского района на границе с Казахстаном случился пожар на складах. Об этом сообщает МЧС по региону в официальном Telegram-канале.

Уточняется, что на момент прибытия первых подразделений внутри складов было открытое горение. На месте работают 54 сотрудника ведомства и 17 единиц техники, в том числе пожарный поезд.

В ведомстве отметили, что возгорание уже локализовано. Угрозы перехода на жилые дома. Причины в МЧС не уточнили.

Накануне у села Веселоярск произошел ландшафтный пожар, огонь охватил три тысячи «квадратов».

До этого в Марий Эл дети играли с зажигалкой и устроили ландшафтный пожар. Инцидент произошел в районе родника «Хрустальная ель» Куженерском районе республики. Там группа несовершеннолетних нашла в траве зажигалку. Школьники стали поджигать сухую траву и не смогли потушить огонь, который быстро охватил почти 500 квадратных метров и распространялся в сторону населенного пункта. Прибывшие на место пожарные оперативно потушили возгорание, пострадавших нет.

Ранее подросток хотел согреться и устроил степной пожар.