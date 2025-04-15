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На видео попало, как слоны окружили детенышей во время землетрясения

AP News: слоны в США защитили детенышей во врем землетрясения и попали на видео

На видео попало, как слоны в сафари-парке в США окружили детенышей во время землетрясения ради защиты, пишет AP News.

Во время землетрясения, произошедшего в Калифорнии, стадо африканских слонов в сафари-парке зоопарка Сан-Диего продемонстрировало поразительный инстинкт защиты потомства. Видеозаписи с места события показывают, как животные мгновенно среагировали на подземные толчки, собрав детенышей в безопасное место.

На кадрах видно, как пять слонов — взрослые самки Ндлула, Умнгани, Хоси и два семилетних детеныша, Зули и Мкайя — мирно стояли в вольере, когда начались подземные толчки. Почти сразу же взрослые особи окружили молодых, образовав защитный круг. Их уши расправились в состоянии повышенной бдительности, а тела образовали живой барьер.

Как объяснила Минди Олбрайт, куратор млекопитающих парка, такое поведение известно как «круг тревоги» — естественная защитная реакция слонов на потенциальную угрозу.

«Они замирают, оценивая ситуацию, при этом взрослые особи всегда становятся внешним кольцом защиты, а молодняк остается в центре», — отметила специалист.

Особый интерес вызвало поведение молодого самца Зули. В отличие от своей сестры, которая сразу же спряталась среди взрослых, он пытался держаться на окраине группы, демонстрируя ранние признаки самостоятельности. Подросток Хоси, помогающая воспитывать детенышей, несколько раз мягко подталкивала его хоботом, словно напоминая о необходимости оставаться в безопасности.

Ранее ученые выяснили, как слоны планируют свои путешествия.

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