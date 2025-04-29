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Коммунальщики объяснили ситуацию с выставлением жительнице Суджи счета за мусор

Министерство ЖКХ и ТЭК: счет за мусор жительнице Суджи выставлен за старые долги
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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Министерство ЖКХ и ТЭК Курской области опровергло информацию о том, что поступивший жительнице Суджи счет за вывоз мусора относится к периоду украинской оккупации райцентра. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

28 апреля член Совета по правам человека при президенте РФ, главный редактор информационного агентства «Регнум» Марина Ахмедова опубликовала сообщение, что жителям Суджи стали поступать квитанции на оплату вывоза мусора за период захвата района украинскими войсками.

В связи с этим министерство ЖКХ и ТЭК провело детальную проверку этой информации. В результате выяснилось, что указанная в обращении сумма является задолженностью за июль 2024 года и была начислена по состоянию на 1 августа 2024 года. В ведомстве подчеркнули, что по решению оперативного штаба Курской области все ресурсоснабжающие организации и операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами не выставляют квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг жителям приграничных районов.

26 апреля начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области. Он добавил, что план Украины, рассчитывавшей благодаря вторжению в регион сорвать наступление РФ в Донбассе, провалился.

Суджа была захвачена украинской армией в начале августа 2024 года. Российские войска освободили райцентр в марте 2025 года.

Ранее было названо число эвакуированных из Суджи граждан.

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