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Названо число эвакуированных из Суджи граждан

МЧС РФ: из Суджи в Курской области с 12 марта эвакуировали 676 человек

Сотрудники российских экстренных служб и министерства обороны в период с 12 марта 2025 года по настоящее время эвакуировали 676 человек из города Суджи в Курской области. Об этом сообщило МЧС РФ в официальном Telegram-канале.

По информации ведомства, специалисты продолжают оказывать гражданам всю необходимую помощь. В том числе они сопровождают эвакуированных людей в пункты временного размещения, помогают оформлять документы и искать родственников.

«Еще в точках сбора сотрудники МЧС РФ и волонтеры помогают [гражданам] связаться с близкими по сотовой связи, находят их в социальных сетях и через свои группы, где люди оставляют заявки на поиск родных», — говорится в заявлении.

Из него следует, что с августа 2024 года по март текущего года сотрудники экстренных служб помогли восстановить связь с 1,7 тыс. жителей приграничного региона.

Кроме того, в пунктах временного размещения по-прежнему работают психологи. К работе с людьми, которые были вынуждены покинуть свои дома, были привлечены более 20 специалистов.

13 марта министерство обороны РФ заявило о полном освобождении Суджи в Курской области от украинских формирований. В боях за населенный пункт принимали участие подразделения группировки войск «Север».

Ранее российский генерал оценил возможность восстановления мирной жизни в Судже.

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