В Нижнем Новгороде избрали меру пресечения проректору НГЛУ

В отношении проректора по науке и стратегическому развитию Нижегородского лингвистического университета (НГЛУ) Анны Чанчиной избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета России в своем Telegram-канале.

«Московским районным судом города Нижнего Новгорода проректору университета, подозреваемой в превышении должностных полномочий, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — говорится в сообщении, опубликованном в 21:47 по московскому времени.

Незадолго до этого ведомство заявило, что Чанчина подозревается в присвоении части премий, предназначенных для ее подчиненных. По версии следствия, в 2024 году она готовила служебные записки, на основании которых сотрудники университета получали премии. Однако часть этих выплат Чанчина забирала себе. В настоящее время правоохранительные органы выясняют точную сумму неправомерно полученных средств.

Задержание произошло в рамках уголовного дела по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса РФ, касающейся превышения должностных полномочий.

24 апреля сообщалось, что профессора Уфимского государственного нефтяного технического университета (УГНТУ) Олега Макаренко заподозрили во взяточничестве. По данным Telegram-канала «Честный репортаж», в доме и в офисе компании Макаренко прошли обыски. Следователи считают, что мужчина трижды дал взятку в особо крупном размере. По данным информатора, мужчина получил по 130 тысяч рублей от трех студентов и передал их директору института нефтегазового бизнеса Татьяне Лейберт за закрытие сессии.

Сейчас местоположение Макаренко неизвестно. Ему грозит до 6 лет колонии.

Ранее ректора ПсковГУ задержали по делу о хищении бюджетных средств.