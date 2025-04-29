В Нижнем Новгороде задержали проректора НГЛУ

В Нижнем Новгороде задержана проректор по науке и стратегическому развитию Нижегородского государственного лингвистического университета (НГЛУ) Анна Чанчина по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

По данным ведомства, Чанчина присваивала часть премий, предназначенных для ее подчиненных. По версии следствия, в 2024 году она готовила служебные записки, на основании которых сотрудники университета получали премии. Однако часть этих выплат Чанчина забирала себе. В настоящее время правоохранительные органы выясняют точную сумму неправомерно полученных средств.

Задержание произошло в рамках уголовного дела по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса РФ, касающейся превышения должностных полномочий. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение, будет решаться вопрос о мере пресечения.

До этого бывшего ректора Института развития образования Башкирии обвинили в получении взятки в размере около 2 млн рублей. Следствие выяснило, что мужчина с июня 2020 года по июль 2023 года получал лично и через посредника от семерых подчиненных взятки от 15 тысяч до 33 тысяч рублей с каждого за общее покровительство, попустительство по службе и выплату премий.

Ранее главу района Ярославской области задержали за превышение полномочий.