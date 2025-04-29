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СМИ сообщили о жертве взрыва в военной лаборатории в Бухаресте

Antena 3: женщина погибла при взрыве в военной лаборатории в Бухаресте
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Creative Lab/Shutterstock

Женщина погибла в результате взрыва и последующего пожара в военной лаборатории по испытанию оружия и боеприпасов в Бухаресте. Об этом сообщил телеканал Antena 3.

«После взрыва возник пожар, в результате которого погибла женщина», — говорится в сообщении.

На место происшествия выехали сотрудники экстренных служб, включая пожарных, полицию и медиков скорой помощи. На данный момент спасатели выясняют, есть ли другие жертвы, ведется поиск возможных пострадавших.

Взрыв в военной лаборатории, расположенной на кольцевой дороге в Бухаресте, произошел 29 апреля. Есть риск повторного взрыва.

На данный момент румынская полиция оцепила район, где прогремел взрыв. Устанавливаются причины случившегося.

В декабре 2024 года взрыв прогремел на военной базе в городе Кимхэ в Южной Корее. В результате этого ЧП пострадали три человека. По данным новостного агентства «Рёнхап», все трое являются гражданскими, у них диагностировали ожоги.

Ранее на Кубе после взрыва на складе пропали 13 военнослужащих.

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