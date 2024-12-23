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Несколько человек пострадали при взрыве на военной базе в Южной Корее

«Рёнхап»: три человека пострадали при взрыве на военной базе в Южной Корее
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Depositphotos

В результате взрыва на военной базе в Кимхэ на юге Южной Кореи во время проверки готовности возведенного хранилища опасных веществ пострадали три человека. Об этом сообщило агентство «Рёнхап».

По информации агентства, все пострадавшие являются гражданскими лицами, которые получили ожоги. Точная причина возгорания пока не известна, на месте работали пожарные службы и полиция. Среди военнослужащих никто не пострадал.

23 декабря сообщалось, что четыре человека, которые пострадали при взрыве на территории бывшего завода в Абакане, попали в больницу в тяжелом состоянии. По данным замглавы республики Юрия Курлаева, четыре человека, которые пострадали при взрыве на территории бывшего завода в Абакане, попали в больницу в тяжелом состоянии.

До этого сотрудники МЧС приступили к тушению пожара в промышленном здании, расположенном на 1-ой Горловской улице в Москве. Зюзинская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств пожара в районе Южное Бутово. Там отметили, что точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.

Ранее во Владимирской области школьная учительница пыталась поджечь отдел полиции.

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