На Кубе после взрыва на складе пропали 13 военнослужащих

В кубинской провинции Ольгин в результате взрыва на складе пропали 13 солдат

Несколько солдат пропали без вести после взрыва на военном складе в провинции Ольгин, расположенной на юге Кубы. Об этом заявило министерство революционных вооруженных сил страны, передает «Интерфакс».

По данным ведомства, неизвестным остается местоположение 13 военнослужащих. Члены их семей уже знают о произошедшем.

«Власти и вооруженные силы страны оказывают им всевозможную поддержку в сложившейся ситуации и продолжают работу на месте происшествия», — говорится в заявлении.

Из материала следует, что взрыв на складе в провинции Ольгин произошел вечером 7 января (в ночь на 8 января по московскому времени). Предварительно, причиной послужила детонация устаревших снарядов.

На этом фоне из районов, которые прилегают к складу, были эвакуированы около 1,2 тыс. человек. Официальной информации о пострадавших не поступало, тем не менее в социальных сетях распространились призывы к неравнодушным гражданам сдавать кровь для лечения раненых.

23 декабря на военной базе в южнокорейском городе Кимхэ произошел взрыв, в результате которого пострадали три человека. Новостное агентство «Рёнхап» писало, что все раненые являются гражданскими лицами. У них диагностировали ожоги.

Ранее в Республике Хакасия четыре пострадавших при взрыве на территории бывшего завода попали в больницу в тяжелом состоянии.