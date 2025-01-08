Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Кубе после взрыва на складе пропали 13 военнослужащих

В кубинской провинции Ольгин в результате взрыва на складе пропали 13 солдат
close
Natacha Pisarenko/AP

Несколько солдат пропали без вести после взрыва на военном складе в провинции Ольгин, расположенной на юге Кубы. Об этом заявило министерство революционных вооруженных сил страны, передает «Интерфакс».

По данным ведомства, неизвестным остается местоположение 13 военнослужащих. Члены их семей уже знают о произошедшем.

«Власти и вооруженные силы страны оказывают им всевозможную поддержку в сложившейся ситуации и продолжают работу на месте происшествия», — говорится в заявлении.

Из материала следует, что взрыв на складе в провинции Ольгин произошел вечером 7 января (в ночь на 8 января по московскому времени). Предварительно, причиной послужила детонация устаревших снарядов.

На этом фоне из районов, которые прилегают к складу, были эвакуированы около 1,2 тыс. человек. Официальной информации о пострадавших не поступало, тем не менее в социальных сетях распространились призывы к неравнодушным гражданам сдавать кровь для лечения раненых.

23 декабря на военной базе в южнокорейском городе Кимхэ произошел взрыв, в результате которого пострадали три человека. Новостное агентство «Рёнхап» писало, что все раненые являются гражданскими лицами. У них диагностировали ожоги.

Ранее в Республике Хакасия четыре пострадавших при взрыве на территории бывшего завода попали в больницу в тяжелом состоянии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами