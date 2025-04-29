В Румынии произошел взрыв в военной лаборатории

В военной лаборатории по испытанию боеприпасов и оружия в Румынии произошел взрыв. Об этом сообщил телеканал Antena 3.

По данным журналистов, инцидент произошел 29 апреля в армейской испытательной лаборатории на кольцевой дороге Бухареста. На место происшествия выехали сотрудники полиции и пожарные. В настоящее время сохраняется риск повторного взрыва.

В январе несколько солдат пропали без вести после взрыва на военном складе в провинции Ольгин, расположенной на юге Кубы.

В декабре прошлого года на военной базе в южнокорейском городе Кимхэ произошел взрыв, в результате которого пострадали три человека. Новостное агентство «Рёнхап» писало, что все раненые являются гражданскими лицами. У них диагностировали ожоги.

Ранее в Чувашии произошел крупный пожар в магазине бытовой химии.