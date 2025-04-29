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Два жителя Горловки получили ранения во время атаки украинской армии

Приходько: два человека пострадали при атаке ВСУ на Горловку
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Haggardous50000/Shutterstock

Два человека получили ранения во время обстрела центра Горловки в Донецкой народной республике (ДНР) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«В результате артудара по центру Горловки с позиций вооруженных формирований Украины ранен мирный житель», — написал мэр, чуть позже добавив, что число пострадавших увеличилось до двух.

Кроме того, в результате атаки ВСУ повреждения получили два образовательных учреждения и многоквартирный дом.

По данным управления главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, ВСУ выпустили по центру Горловки три снаряда калибром 155 мм.

26 апреля глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что пожилой мужчина пострадал во время взрыва в Макеевке. Ему оказана вся необходимая помощь.

По словам Пушилина, ситуация в республике осложняется постоянными обстрелами со стороны ВСУ. Речь идет о более чем десяти атаках украинских военных за сутки.

В частности, 16 апреля беспилотник ВСУ атаковал административный центр ДНР. В результате ранения получила семилетняя девочка.

Ранее жительница Горловки получила ранения при подрыве на украинском суббоеприпасе.

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