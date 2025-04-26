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В Макеевке пожилой мужчина пострадал при детонации взрывоопасного предмета

Пушилин: пожилой мужчина ранен при детонации взрывоопасного предмета в Макеевке
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Александр Сухов/РИА Новости

В Макеевке Донецкой народной республики произошел взрыв неустановленного взрывного устройства, в результате которого пострадал мужчина 1960 года рождения. Глава ДНР Денис Пушилин заявил в своем Telegram-канале, что пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь.

Чиновник отметил, что ситуация осложняется продолжающимися обстрелами со стороны Вооруженных сил Украины. Речь идет о более чем десяти обстрелах за сутки, в том числе с использованием 155-мм ствольной артиллерии. В результате одного из ударов в Никитовском районе Горловки повреждена линия электропередачи.

По сообщению Управления по документированию военных преступлений ДНР, обстрел Гольмовского привел к выходу из строя 23 трансформаторных подстанций, оставив без электричества более 2300 абонентов.

24 апреля бывший украинский морпех Денис Рашпля, осужденный на пожизненный срок, рассказал, что получил приказ стрелять по мирным жителям в Мариуполе. Он уточнил, что получил приказ стрелять по гражданским в пригороде Мариуполя в марте 2022 года.

Ранее дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль в Белгородской области.

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