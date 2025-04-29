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Путин предложил создать комиссию по сохранению памяти о ВОВ

Путин предложил создать комиссию для защиты исторической памяти о ВОВ

Президент России Владимир Путин в ходе международного форума «Великое наследие — общее будущее» предложил создать комиссию по сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Ее главной задачей, на мой взгляд, должна стать консолидация общественных и политических сил, наших граждан, прежде всего молодых людей, вокруг совместных проектов, направленных на защиту исторической правды о Великой Отечественной войне, о Второй мировой войне, о подвигах советского народа», — сказал глава государства.

Путин уточнил, что комиссия должна работать при парламентском собрании России и Белоруссии. В ее работе должны быть задействованы ведущие эксперты и историки, подчеркнул президент РФ.

17 апреля Путин утвердил состав наблюдательного совета Национального центра исторической памяти. Согласно указу главы государства, его председателем стал первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко. Кроме него, туда вошли главы Минпросвещения, Минкультуры и Минобрнауки Сергей Кравцов, Ольга Любимова и Валерий Фальков, руководитель Росмолодежи Григорий Гуров и помощник президента Владимир Мединский.

Ранее Путин призвал сохранить историческую правду об итогах ВОВ.

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