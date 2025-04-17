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Кириенко, Мединский и Любимова вошли в набсовет центра исторической памяти

Путин назначил состав набсовета Национального центра исторической памяти
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Пресс-служба ИРИ

Российский президент утвердил состав наблюдательного совета Национального центра исторической памяти. Указ опубликован на портале правовой информации.

Согласно тексту документа, председателем совета стал первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко. Кроме него, туда вошли главы Минпросвещения, Минкультуры и Минобрнауки Сергей Кравцов, Ольга Любимова и Валерий Фалько, руководитель Росмолодежи Григорий Гуров и помощник президента Владимир Мединский.

Национальный центр исторической памяти при президенте РФ был создан указом главы государства в ноябре 2023 года «в целях сохранения и защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти, а также реализации общественно значимых проектов и инициатив». Главой центра исторической памяти была назначена историк Елена Малышева.

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