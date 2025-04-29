В Иране допустили версию с саботажем в порту Шахид-Раджаи

Депутат Ирана Шахрияри: взрыв в порту Шахид-Раджаи мог быть диверсией

Взрыв в порту Шахид-Раджаи мог быть следствием саботажа либо диверсии, предположил член комитета по национальной безопасности и внешней политике меджлиса (парламента) исламской республики Мохаммад Мехди Шахрияри. Его цитирует портал Rouydad 24.

«Происшествие могло быть вызвано в том числе FPV-дронами или стало результатом диверсии, возможно, при участии людей, проникнувших извне», — сказал депутат.

26 апреля на территории морского порта на побережье Персидского залива произошел взрыв на складе опасных грузов и химикатов. Как сообщал телеканал IRIB, взорвался резервуар с топливом, после чего на месте происшествия начался пожар и обрушилось одно из зданий порта. По словам очевидцев, взрыв ощутили жители Бендер-Аббаса и острова Кешм. Работа порта после произошедшего была приостановлена. Сотни людей пострадали, некоторых не удалось спасти.

На следующий день президент РФ Владимир Путин поручил направить в Иран самолет-амфибию Бе-200, а также Ил-76 для тушения пожара в порту в Иране. Посол республики в Москве Казем Джалали заявил, что поддержка России после взрыва в Иране отражает глубину отношений стран.

Ранее стало известно, когда может пройти очередной раунд переговоров Ирана и США.