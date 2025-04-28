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Стало известно, когда может пройти очередной раунд переговоров Ирана и США

Axios: четвертый раунд переговоров Ирана и США может пройти 3 мая в Риме
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Matteo Benegiamo/Shutterstock/FOTODOM

Стало известно, когда может пройти четвертый раунд непрямых переговоров между Ираном и США по ядерной программе. Об этом заявил корреспондент издания Axios Барак Равид со ссылкой на источники.

Ожидается, что непрямые переговоры двух государств состоятся в субботу, 3 мая, в Риме.

До этого представители Ирана и США сообщили о прогрессе в ходе третьего раунда переговоров по иранской ядерной программе, который завершился 26 апреля в Омане.

Иранское агентство Mehr также сообщило, что глава МИД Ирана Аббас Аракчи подтвердил достигнутый прогресс, однако подчеркнул, что остаются серьезные разногласия и для соглашения потребуется дальнейшая работа.

Переговоры касаются соглашения, которое предполагает отказ Ирана от разработки ядерного оружия в обмен на снятие международных санкций, при этом за Тегераном сохраняется право на развитие мирной атомной энергетики. Участники переговоров договорились о встрече в Европе в ближайшем будущем для продолжения обсуждений.

Ранее была названа основная точка преткновения на переговорах США и Ирана.

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